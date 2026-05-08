Тукманов: выстраданная победа "Краснодара". "Динамо" было посвежее, побыстрее

Бывший вице-президент РФС Александр Тукманов прокомментировал Rusfootball.info выход "Краснодара" в Суперфинал Кубка России.
Фото: ФК "Краснодар"
- Выстраданная победа "Краснодара". Потому что "Динамо" было посвежее: они побыстрее играли в этом матче. Но "Краснодар" все же дотерпел,  мастерство у футболистов есть, и оно позволяло правильно построить игру. Тяжело, но, ещё раз говорю, краснодарцы просто выстрадали эту победу. Молодцы! Их можно с этим поздравить, - сказал Тукманов.

Напомним, "Краснодар" победил "Динамо" в серии пенальти и вышел в Суперфинал, где сыграет со "Спартаком".

Алина Гущина, Rusfootball.info

