Голкипер стал первым россиянином, которому удалось дойти до решающего матча турнира два раза подряд.
Французский клуб выбил "Баварию" в полуфинале. В обоих матчах против немецкой команды Сафонов выходил с первых минут.
Всего в нынешнем розыгрыше турнира вратарь провёл 10 встреч. Год назад "ПСЖ" уже брал трофей, однако тогда россиянин остался на скамейке в финале против "Интера".
На этот раз соперником парижан станет "Арсенал".
Голкипер "ПСЖ" Сафонов установил историческое достижение для России
Российский вратарь Матвей Сафонов установил новое достижение для отечественного футбола после выхода "ПСЖ" в финал Лиги чемпионов.
