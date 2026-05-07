Голкипер "ПСЖ" Сафонов установил историческое достижение для России

Российский вратарь Матвей Сафонов установил новое достижение для отечественного футбола после выхода "ПСЖ" в финал Лиги чемпионов.
Голкипер стал первым россиянином, которому удалось дойти до решающего матча турнира два раза подряд.

Французский клуб выбил "Баварию" в полуфинале. В обоих матчах против немецкой команды Сафонов выходил с первых минут.

Всего в нынешнем розыгрыше турнира вратарь провёл 10 встреч. Год назад "ПСЖ" уже брал трофей, однако тогда россиянин остался на скамейке в финале против "Интера".

На этот раз соперником парижан станет "Арсенал".

