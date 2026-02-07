Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Нижний Новгород
2 - 4 2 4
ТорпедоЗавершен
Спартак
1 - 0 1 0
Далянь ИнбоЗавершен
Ростов
2 - 0 2 0
Циндао Вест КостЗавершен
Нижний Новгород
0 - 0 0 0
Енисей2 тайм

"Спартак" победил "Далянь Инбо" с минимальным счетом

Товарищеский матч "Спартака" и "Далянь Инбо" завершился со счетом 1:0 в пользу красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
Единственный гол в матче забил нападающий московской команды Никита Массалыга.

Товарищеские матчи

Гол: Массалыга, 84.

"Спартак": Максименко (Довбня, 67), Джику (Хлусевич, 67), Литвинов (Умяров, 67), Дмитриев (Маркиньос, 46), Саусь (Денисов, 46), Зобнин (Рябчук, 67), Жедсон (Мартинс, 67), Барко (Массалыга, 67), Бонгонда (Солари, 46), Гарсия (Ву, 46), Угальде (Заболотный, 67).

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится