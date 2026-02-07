Единственный гол в матче забил нападающий московской команды Никита Массалыга.
Товарищеские матчи
Гол: Массалыга, 84.
"Спартак": Максименко (Довбня, 67), Джику (Хлусевич, 67), Литвинов (Умяров, 67), Дмитриев (Маркиньос, 46), Саусь (Денисов, 46), Зобнин (Рябчук, 67), Жедсон (Мартинс, 67), Барко (Массалыга, 67), Бонгонда (Солари, 46), Гарсия (Ву, 46), Угальде (Заболотный, 67).
"Спартак" победил "Далянь Инбо" с минимальным счетом
Товарищеский матч "Спартака" и "Далянь Инбо" завершился со счетом 1:0 в пользу красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"