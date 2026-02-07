Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Нижний Новгород
2 - 4 2 4
ТорпедоЗавершен
Спартак
1 - 0 1 0
Далянь ИнбоЗавершен
Ростов
2 - 0 2 0
Циндао Вест КостЗавершен
Нижний Новгород
0 - 0 0 0
Енисей2 тайм

"Ростов" выиграл у "Циндао" в товарищеском матче

"Ростов" одержал победу над "Циндао Вест Кост" в товарищеском матче со счетом 2:0.
Фото: ФК "Ростов"
Голами за "Ростов" во втором тайме отличились нападающий Тимур Сулейманов и атакующий полузащитник Кирилл Щетинин.

Товарищеские матчи

Голы: Сулейманов, Щетинин.

"Ростов": Одоевский, Сако, Прохин, Бабакин, Тарасов, Игнатов, Лангович, Байрамян, Шанталий, Шамонин, Голенков.

С 60-й минуты: Одоевкий, Семенчук, Мелёхин, Чистяков, Вахания, Зубенко, Миронов, Щетинин, Мохебби, Комаров, Сулейманов.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится