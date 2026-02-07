Голами за "Ростов" во втором тайме отличились нападающий Тимур Сулейманов и атакующий полузащитник Кирилл Щетинин.
Товарищеские матчи
Голы: Сулейманов, Щетинин.
"Ростов": Одоевский, Сако, Прохин, Бабакин, Тарасов, Игнатов, Лангович, Байрамян, Шанталий, Шамонин, Голенков.
С 60-й минуты: Одоевкий, Семенчук, Мелёхин, Чистяков, Вахания, Зубенко, Миронов, Щетинин, Мохебби, Комаров, Сулейманов.
"Ростов" выиграл у "Циндао" в товарищеском матче
"Ростов" одержал победу над "Циндао Вест Кост" в товарищеском матче со счетом 2:0.
Фото: ФК "Ростов"