Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
2 - 2 (П 3 - 4) 2 234
ЦСКАЗавершен
Акрон
16:00
Далянь ИнбоНе начат
Динамо
16:00
КраснодарНе начат
Спартак
16:00
АстанаНе начат

Главный тренер "Зенита" прокомментировал трансфер Дурана

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о новом нападающем сине-бело-голубых Джоне Дуране.
Фото: ФК "Зенит"
"Качества мы его прекрасно знаем. У него будет мотивация попасть на ЧМ-2026 в сборную Колумбии.
У нас есть шанс увидеть того Джона, которого видели в "Астон Вилле", - сказал Семак "Матч ТВ".


"Зенит" объявил о трансфере Джона Дурана 9 февраля. Российский клуб арендовал форварда у "Аль-Насра" из Саудовской про-лиги. Трудовое соглашение колумбийского нападающего с санкт-петербуржцами рассчитано до конца нынешнего сезона. Ранее форвард также выступал за турецкий "Фенербахче".

"Зенит" располагается на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. После 18-ти туров чемпионата России сине-бело-голубые набрали 39 очков. У лидирующего "Краснодара" на данный момент 40 очков.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится