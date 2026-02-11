Кузнецов прокомментировал победу ЦСКА в Зимнем кубке РПЛ

- ЦСКА — молодцы, но победа в Зимнем кубке РПЛ абсолютно ничего не значит.
Все-таки это товарищеский турнир, и основной задачей команд, которые в нем участвуют, является подготовка к возобновлению сезона. Тренеры наигрывают различные схемы, стандарты и так далее, - цитирует Кузнецова "РБ Спорт".
Вчера, 10 февраля, ЦСКА одержал победу над петербургским "Зенитом" в третьем туре Зимнего кубка РПЛ со счетом 2:2 (4:3 - пен.). Московское "Динамо" выиграло у "Краснодара" со счетом 1:0 и благодаря этому команда Фабио Челестини стала чемпионом товарищеского турнира. Бело-голубые завоевали серебряные медали, а краснодарцы - бронзовые.
По итогам 18 сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 40 набранными очками, ЦСКА располагается на четвертой строчке с 36 баллами в своем активе.