Терехин - о Боселли: такой игрок точно пригодится "Краснодару"

Экс-игрок "Динамо" Олег Терехин высказался о возможном переходе Хуана Боселли из "Пари НН" в "Краснодар".
Фото: ФК "Пари НН"
По словам Терехина, Боселли - юркий и ловкий футболист, а игрок такого плана должен пригодиться "Краснодару".

- Он точно может пригодиться "Краснодару". Юркий, игрок такого плана нужен команде.

У них все большие нападающие, а он маленький и, что самое важное, забивной. Не думаю, что Боселли будет подстраховывать Кордобу, скорее кого-то другого, либо играть в основе, - цитирует Терехина "Матч ТВ".

Ранее сообщалось, что вингер "Пари НН" Хуан Боселли в зимнее трансферное окно перейдет в "Краснодар" за 75 миллионов рублей. Контракт уругвайского футболиста с нижегородцами рассчитан до конца текущего сезона. В нынешнем сезоне легионер забил десять мячей в составе волжан во всех турнирах.

По итогам 18 сыгранных туров команда Алексея Шпилевского занимает 14 место в турнирной таблице российского чемпионата с 14 набранными очками в своем активе. "Краснодар" возглавляет таблицу с 40 баллами.

