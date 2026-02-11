Терехин - о Боселли: такой игрок точно пригодится "Краснодару"

- Он точно может пригодиться "Краснодару". Юркий, игрок такого плана нужен команде.
У них все большие нападающие, а он маленький и, что самое важное, забивной. Не думаю, что Боселли будет подстраховывать Кордобу, скорее кого-то другого, либо играть в основе, - цитирует Терехина "Матч ТВ".
Ранее сообщалось, что вингер "Пари НН" Хуан Боселли в зимнее трансферное окно перейдет в "Краснодар" за 75 миллионов рублей. Контракт уругвайского футболиста с нижегородцами рассчитан до конца текущего сезона. В нынешнем сезоне легионер забил десять мячей в составе волжан во всех турнирах.
По итогам 18 сыгранных туров команда Алексея Шпилевского занимает 14 место в турнирной таблице российского чемпионата с 14 набранными очками в своем активе. "Краснодар" возглавляет таблицу с 40 баллами.