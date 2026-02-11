Попов рассказал, что нужно сделать "Зениту" с Дураном, чтобы он усилил команду

- Если к Дурану найдут подход, то это будет суперусиление для чемпионата и, в частности, "Зенита". Им нужен забивной нападающий.
Дуран поможет "Зениту" в борьбе за чемпионство? Он один ничего не сделает. Думаю, что "Зениту" нужно отталкиваться от своей игры и создавать моменты, чтобы Дуран их реализовывал, - цитирует Попова "Матч ТВ".
Ранее петербургский "Зенит" объявил о переходе Джона Дурана из "Аль-Насра" на правах аренды до конца текущего сезона. Ранее колумбийский форвард выступал за английскую "Астон Виллу" и турецкий "Фенербахче". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего форварда в 32 миллиона евро.
По итогам 18 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на один балл.