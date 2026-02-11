Титов высказался о возможном переходе Кисляка в бразильский клуб

- Думаю, если это и случится, то это будет первопроходец.
Но почему бы и нет? Матвей очень хорошо заявил о себе в нашем чемпионате. Мы видим, насколько он качественный футболист, а ему всего 20 лет.
Поэтому я не удивлюсь, если такой переход действительно состоится, - цитирует Титова Metaratings.
Ранее сообщалось, что бразильские "Палмейрас" и "Фламенго" проявляют интерес к полузащитнику ЦСКА Матвею Кисляку.
Всего в текущем сезоне футболист вышел на поле в 27 встречах за "армейцев" во всех турнирах и записал на свой счет пять забитых мячей и пять голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего игрока в 20 миллионов евро, контракт полузащитника со столичным клубом рассчитан до лета 2029 года.