Артур: нужно вернуть "Динамо" на правильное место - оно должно быть наверху

Фото: ФК "Динамо"

Сейчас нам нужно продолжать работать и вернуть " Динамо " на его правильное место. "Динамо" всегда должно быть наверху, на первом месте, - цитирует Артура "Советский Спорт"

По словам Артура, у команды не получилось с Валерием Карпиным, но сейчас бело-голубые должны извлечь пользу из ошибок и вернуться на свое место.- К сожалению, с предыдущим тренером у нас не получилось, но сейчас мы должны извлечь пользу из допущенных ошибок, взять их как положительный пример, чтобы больше их не повторять, вернуться к победам и поднять клуб туда, где он должен быть.С июня по ноябрь 2025 года главным тренером московского "Динамо" был Валерий Карпин, который продолжает занимать аналогичный пост в национальной команде страны. В январе бело-голубые объявили о назначении Ролана Гусева на пост главного тренера - контракт со специалистом рассчитан до конца текущего сезона.По итогам 18 сыгранных туров столичный клуб занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России с 21 баллом в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на 19 очков.