Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Ростов
16:00
Чжецзян ПрофешнлНе начат
Ахмат
16:00
БарсНе начат

Артур: нужно вернуть "Динамо" на правильное место - оно должно быть наверху

Нападающий "Динамо" Артур Гомес высказался о текущем положении бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Артура, у команды не получилось с Валерием Карпиным, но сейчас бело-голубые должны извлечь пользу из ошибок и вернуться на свое место.

- К сожалению, с предыдущим тренером у нас не получилось, но сейчас мы должны извлечь пользу из допущенных ошибок, взять их как положительный пример, чтобы больше их не повторять, вернуться к победам и поднять клуб туда, где он должен быть.
Сейчас нам нужно продолжать работать и вернуть "Динамо" на его правильное место. "Динамо" всегда должно быть наверху, на первом месте, - цитирует Артура "Советский Спорт".


С июня по ноябрь 2025 года главным тренером московского "Динамо" был Валерий Карпин, который продолжает занимать аналогичный пост в национальной команде страны. В январе бело-голубые объявили о назначении Ролана Гусева на пост главного тренера - контракт со специалистом рассчитан до конца текущего сезона.

По итогам 18 сыгранных туров столичный клуб занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России с 21 баллом в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на 19 очков.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится