Игрок ЦСКА Глебов высказался об атмосфере в команде при Челестини

Футболист ЦСКА Кирилл Глебов высказался о главном тренере Фабио Челестини.
Фото: ФК ЦСКА
Игрок рассказал, что у него прекрасные отношения с тренерским штабом.

"При нём не было никаких запретов. Не знаю, откуда вообще взялись новости, что он запрещал нам ставить музыку или что-то ещё. Да, есть определенная дисциплина в команде - и это нормально, так должно быть.

Но всем комфортно, всё хорошо. Мы прекрасно общаемся с Фабио и со всем тренерским штабом", - сказал Глебов в интервью "Советскому спорту".

Фабио Челестини стал главным тренером московского ЦСКА в июне 2025 года. Соглашение с ним рассчитано до конца июня 2027 года. Всего под руководством швейцарского специалиста армейцы провели 27 матчей, одержали 17 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 7 поражений.

На данный момент московский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков в 18-ти матчах.

