Игрок ЦСКА Глебов высказался об атмосфере в команде при Челестини

"При нём не было никаких запретов. Не знаю, откуда вообще взялись новости, что он запрещал нам ставить музыку или что-то ещё. Да, есть определенная дисциплина в команде - и это нормально, так должно быть.
Но всем комфортно, всё хорошо. Мы прекрасно общаемся с Фабио и со всем тренерским штабом", - сказал Глебов в интервью "Советскому спорту".
Фабио Челестини стал главным тренером московского ЦСКА в июне 2025 года. Соглашение с ним рассчитано до конца июня 2027 года. Всего под руководством швейцарского специалиста армейцы провели 27 матчей, одержали 17 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 7 поражений.
На данный момент московский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков в 18-ти матчах.