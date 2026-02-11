Матчи Скрыть

Березовский: Максименко работой заслужил доверие в "Спартаке"

Бывший вратарь "Зенита" Роман Березовский высказался об Александре Максименко.
Фото: ФК "Спартак"
Российский специалист заявил, что в "Спартаке" доверяют Максименко.

"К Максименко полное доверие в "Спартаке". Он заслужил его своей работой.
Саша выиграл в своё время конкуренцию у Селихова - сильного вратаря. Максименко рассматривают номером один. Но расслабляться нельзя. Твоё место могут занять молодые и перспективные ребята", - сказал Березовский "Чемпионату".

Ранее в СМИ появилась информация, что "Спартак" продлил контракт с вратарем до 2027 года.

Александр Максименко выступает за основную команду красно-белых с начала июля 2018 года. В текущем сезоне за московский клуб голкипер провел 18 матчей, пропустил 23 гола и отыграл 5 встреч на ноль. Трансферная стоимость российского футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 5 миллионов евро.

