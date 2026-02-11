Стало известно, когда Захарян вернется к тренировкам с "Реалом Сосьедад"

Фото: Getty Images

"Арсен начнет работать с командой на поле в четверг. Чтобы вернуться в заявку, ему необходимо как минимум еще неделю провести без каких-либо осложнений после травмы", - сказал Мундуате TACC

Пресс-атташе заявил, что завтра, 12 февраля, игрок начнет тренироваться с командой.Арсен Захарян выступает за испанский "Реал Сосьедад" с августа 2023 года. В текущем сезоне за клуб атакующий полузащитник суммарно провел на поле 530 минут в 16-ти матчах и забил 1 гол. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 7,5 миллионов евро.