В "Ростове" прокомментировали потасовку, из-за которой был досрочно завершен матч с "Чжецзян"

И почему китайская команда повела себя настолько нездраво, мне непонятно. Еще и просто взяли и ушли с поля. Наверное, так не должно быть", - сказал Гончаров.
Напомним, вчера, 11 февраля, "Ростов" проводил контрольный матч против китайского клуба "Чжецзян Профешнл". В середине первого тайма игра была остановлена из-за произошедшей массовой потасовки между командами. Позднее пресс-служба ростовчан сообщила, что игра завершена и не будет продолжена, а желто-синие проведут на поле тренировку.
Источник: "Матч ТВ"