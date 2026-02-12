Матчи Скрыть

В "Ростове" прокомментировали потасовку, из-за которой был досрочно завершен матч с "Чжецзян"

Генеральный директор "Ростова" Игорь Гончаров высказался о ситуации с потасовкой в товарищеской игре.
Фото: ФК "Ростов"
"С нашей точки зрения, грубой игры абсолютно не было. Тимур (Сулейманов) сыграл жестко, извинился перед соперником.

И почему китайская команда повела себя настолько нездраво, мне непонятно. Еще и просто взяли и ушли с поля. Наверное, так не должно быть", - сказал Гончаров.

Напомним, вчера, 11 февраля, "Ростов" проводил контрольный матч против китайского клуба "Чжецзян Профешнл". В середине первого тайма игра была остановлена из-за произошедшей массовой потасовки между командами. Позднее пресс-служба ростовчан сообщила, что игра завершена и не будет продолжена, а желто-синие проведут на поле тренировку.

Источник: "Матч ТВ"

