Ловчев оценил новичка "Зенита" Дурана

Бывший футболист сборной СССР Евгений ЛовчевНовый прокомментировал переход нападающего Джона Дурана в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
"Я не особенно его знаю. Но по той игре, которую я видел даже на зимнем турнире, могу сказать, что он довольно квалифицированный футболист", - передает слова Ловчева "Матч ТВ".

В понедельник, 9 февраля, "Зенит" сообщил об аренде центрфорварда "Аль-Насра" Джона Дюрана. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

22-летний нападающий перешел в саудовский клуб в январе 2025 года. Этот сезон колумбийский нападающий начинал в Турции, защищая на правах аренды цвета "Фенербахче". В составе турецкой команды футболист провел 21 матч и забил 5 мячей, а также отметился тремя голевыми ассистами.

