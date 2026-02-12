Ловчев оценил новичка "Зенита" Дурана

"Я не особенно его знаю. Но по той игре, которую я видел даже на зимнем турнире, могу сказать, что он довольно квалифицированный футболист", - передает слова Ловчева "Матч ТВ".
В понедельник, 9 февраля, "Зенит" сообщил об аренде центрфорварда "Аль-Насра" Джона Дюрана. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.
22-летний нападающий перешел в саудовский клуб в январе 2025 года. Этот сезон колумбийский нападающий начинал в Турции, защищая на правах аренды цвета "Фенербахче". В составе турецкой команды футболист провел 21 матч и забил 5 мячей, а также отметился тремя голевыми ассистами.