По информации источника, "Уфа" подпишет Ивана Ломаева до конца текущего сезона, если вратарь не найдет себе другой клуб. На данный момент он проходит сборы вместе с командой Омари Тетрадзе.
В текущем сезоне российский голкипер провел в составе "Сочи" 3 матча и пропустил 10 голов. Трансферная стоимость 27-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 1 миллион евро.
Источник: Metaratings
Экс-голкипер "Сочи" Ломаев может перейти в "Уфу"
Фото: ФК "Крылья Советов"