Сочи
3 - 0 3 0
АктобеЗавершен
Спартак
5 - 2 5 2
РостовЗавершен
ЦСКА
3 - 2 3 2
ЛокомотивЗавершен
Сочи
3 - 2 3 2
БарсЗавершен

Экс-голкипер "Сочи" Ломаев может перейти в "Уфу"

Бывший голкипер "Сочи" Иван Ломаев может перейти в "Уфу".
Фото: ФК "Крылья Советов"
По информации источника, "Уфа" подпишет Ивана Ломаева до конца текущего сезона, если вратарь не найдет себе другой клуб. На данный момент он проходит сборы вместе с командой Омари Тетрадзе.

В текущем сезоне российский голкипер провел в составе "Сочи" 3 матча и пропустил 10 голов. Трансферная стоимость 27-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 1 миллион евро.

Источник: Metaratings

