Экс-гендир "Спартака": Пруцева надо возвращать из "Локо"

"Когда Пруцева отпускали в "Локомотив", я говорил, что он нам нужен. Но его отдали.
Летом надо вернуть и дать возможность играть.Пруцев - хороший игрок, мобильный. Проблема, что мало забивает, но это не его конёк. Он достоин играть в "Спартаке", - сказал Шавло "Чемпионату".
Данил Пруцев выступает в составе московского "Локомотива" с конца августа 2025 года на правах аренды из "Спартака". В текущем сезоне за "железнодорожников" полузащитник провел 21 матч, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи. Трансферная стоимость российского футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 5 миллионов евро.