Заварзин: Клопп в "Спартаке" - это не фантастика

"При нормальных обстоятельствах Клопп в "Спартаке" - это не фантастика.У клуба вся инфраструктура на пять с плюсом - база, стадион. Такой инфраструктуры у 90% зарубежных клубов нет. Нет ничего удивительного в приезде этих тренеров, они же приходят заработать денег. Если бы это было до 2022 года, то это вполне было бы возможно", - сказал Заварзин "Советскому спорту".
Юрген Клопп являлся главным тренером английского "Ливерпуля" с октября 2015 года по июнь 2024 года. Вместе с клубом немецкий специалист стал чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, а также победителем Лиги чемпионов. На данный момент он занимает должность директора по международным связям в "РБ Лейпциге".
Московский "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков в 18-ти матчах.