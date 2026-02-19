Матчи Скрыть

Нижний Новгород
4 - 3 4 3
КайратЗавершен
Нижний Новгород
0 - 1 0 1
КайратЗавершен

Заварзин: Клопп в "Спартаке" - это не фантастика

Бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Заварзин высказался о Юргене Клоппе.
Фото: Getty Images
Юрий Заварзин заявил, что Юрген Клопп мог бы стать тренером московского "Спартака" до 2022 года.

"При нормальных обстоятельствах Клопп в "Спартаке" - это не фантастика.
У клуба вся инфраструктура на пять с плюсом - база, стадион. Такой инфраструктуры у 90% зарубежных клубов нет. Нет ничего удивительного в приезде этих тренеров, они же приходят заработать денег. Если бы это было до 2022 года, то это вполне было бы возможно", - сказал Заварзин "Советскому спорту".

Юрген Клопп являлся главным тренером английского "Ливерпуля" с октября 2015 года по июнь 2024 года. Вместе с клубом немецкий специалист стал чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, а также победителем Лиги чемпионов. На данный момент он занимает должность директора по международным связям в "РБ Лейпциге".

Московский "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков в 18-ти матчах.

