Черчесов: Сафонов даёт европейцам понимание, что в России футбол есть

"Он у меня дебютировал в сборной России. Уже тогда мы знали его качества. А в "ПСЖ" он показывает свой уровень.
Он на поле даёт европейцам понимание, что в России футбол есть.Для меня Сафонов стал первым номером, когда я увидел, как Шевалье играет за "ПСЖ", - сказал Черчесов в эфире "Матч ТВ".
Матвей Сафонов выступает в составе французского клуба с начала июля 2024 года. В текущем сезоне за "ПСЖ" голкипер провел 9 матчей, пропустил 10 голов и отыграл 3 встречи на ноль. Соглашение с российским футболистом рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 26-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 15 миллионов евро.