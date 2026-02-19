Матчи Скрыть

Экс-игрок ЦСКА объяснил переход Абдулкадырова в "Ахмат"

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о переходе Джамалутдина Абдулкадырова в "Ахмат".
Фото: ФК ЦСКА
Дмитрий Кузнецов считает, что футболист будет получать больше игрового времени в "Ахмате".

"В "Ахмате" Абдулкадыров будет получать больше игрового времени, этим и вызвана аренда.
В ЦСКА он играть не будет. Абдулкадырову было тяжело бороться за основной состав в ЦСКА, там много иностранцев и много футболистов высокого уровня", - сказал Кузнецов "Чемпионату".

Сегодня, 19 февраля, грозненский "Ахмат" объявил о переходе Джамалутдина Абдулкадырова на правах аренды до конца текущего сезона.

Всего за "армейцев" российский футболист провел 17 матчей, голевыми действиями не отличился. Трансферная стоимость защитника по версии сайта Transfermarkt составляет 1 миллион евро.

