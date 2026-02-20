Глушенков ответил, кто выиграл от обмена Дивеева на Гонду

"В чью пользу обмен Дивеева на Гонду? В нашу. Почему? Мы взяли основного игрока, а отдали - неосновного.
Гонду сильный? Он не играл, а Соболев играл. За последний год в "Зените" по системе "гол+пас" в тройке я, Мостовой и Соболев", - ответил Глушенков.
Напомним, в январе "Зенит" и московский ЦСКА совершили сделки, в результате которой петербургский клуб получил центрального защитника сборной России Игоря Дивеева. В обратном направлении отправился аргентинский нападающий Лусиано Гонду.
В составе сине-бело-голубых Гонду провел 51 матч во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и отдал три результативные передачи.
Источник: "РБ Спорт"