Глушенков ответил, кто выиграл от обмена Дивеева на Гонду

Форвард "Зенита" Максим Глушенков оценил переход защитника ЦСКА Игоря Дивеева в обмен на нападающего петербуржцев Лусиано Гонду.
Фото: ФК "Зенит"
"В чью пользу обмен Дивеева на Гонду? В нашу. Почему? Мы взяли основного игрока, а отдали - неосновного.

Гонду сильный? Он не играл, а Соболев играл. За последний год в "Зените" по системе "гол+пас" в тройке я, Мостовой и Соболев", - ответил Глушенков.

Напомним, в январе "Зенит" и московский ЦСКА совершили сделки, в результате которой петербургский клуб получил центрального защитника сборной России Игоря Дивеева. В обратном направлении отправился аргентинский нападающий Лусиано Гонду.

В составе сине-бело-голубых Гонду провел 51 матч во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и отдал три результативные передачи.

Источник: "РБ Спорт"

