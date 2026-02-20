Захарян попал в заявку "Реала Сосьедад" на матч с "Овьедо"

Полностью заявка "Реала Сосьедад" на матч 25 тура Ла Лиги с "Реалом Овьедо" выглядит следующим образом.
Вратари: 1. Ремиро, 13. Марреро, 32. Фрага.
Защитники: 2. Арамбуру, 3. Айен Муньос, 5. Субельдия, 6. Элустондо, 16. Чалета-Цар, 17. Серхио Гомес, 20. Одриосола, 31. Хон Мартин.
Полузащитники: 4. Горротсатеги, 8. Туррьентес, 12. Янхель Эррера, 15. Пабло Марин, 18. Солер, 21. Захарян, 23. Браис Мендес.
Нападающие: 9. Оускарссон, 10. Оярсабаль, 11. Гонсалу Гедеш, 19. Каррикабуру, 22. Уэсли, 47. Очиенг.
Арсен Захарян провёл за "Сосьедад" 12 матчей в чемпионате Испании текущего сезона, в которых не отметился результативными действиями. Матч между "Реалом Сосьедад" и "Овьедо" состоится 21 февраля. Начало — в 16:00 мск.