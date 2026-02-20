По информации Football Transfers, лондонский клуб вышел на связь с представителями игрока и рассматривает вариант его приобретения летом. Сообщается, что итальянская сторона готова отпустить 26-летнего португальца за сумму порядка 75-80 млн евро. Леао рассматривается "канонирами" как один из приоритетных вариантов усиления линии атаки.
В текущем сезоне форвард провёл 20 матчей во всех турнирах, отметившись девятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.
"Арсенал" нацелился на дорогостоящего нападающего из Серии А - источник
Фото: Getty Images