"Арсенал" нацелился на дорогостоящего нападающего из Серии А - источник

Арсенал " начал переговорный процесс по возможному трансферу нападающего " Милана " Рафаэля Леао.

Фото: Getty Images

По информации Football Transfers, лондонский клуб вышел на связь с представителями игрока и рассматривает вариант его приобретения летом. Сообщается, что итальянская сторона готова отпустить 26-летнего португальца за сумму порядка 75-80 млн евро. Леао рассматривается "канонирами" как один из приоритетных вариантов усиления линии атаки.



В текущем сезоне форвард провёл 20 матчей во всех турнирах, отметившись девятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

