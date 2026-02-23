Защитник ЦСКА высказался о работе с Фабио Челестини

- Все игроки выходят на тренировку с отличным настроением. Внутри коллектива классная атмосфера, и, наверное, это заслуга тренерского штаба и Фабио, - приводит слова Данилова "Чемпионат".
Фабио Челестини стал главным тренером ЦСКА летом прошлого года - ранее специалист занимал аналогичный пост в швейцарском "Базеле".
По итогам 18 сыгранных туров красно-синие занимают четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата с 36 набранными очками и отстают от "Краснодара" на один балл. По итогам прошлого сезона "армейцы" стали обладателями Кубка России и завоевали бронзовые медали чемпионата страны.