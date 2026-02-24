Семак отреагировал на информацию, что Эракович показал ему средний палец

- Есть люди, которые непонятно зачем пишут чушь и ложь. Из подобного я недавно прочитал, что Эракович мне на одной из тренировок средний палец показал. Тоже бред. Что движет такими людьми? У меня нет ответа на этот вопрос, - приводит слова Семака "Чемпионат".
Ранее сообщалось, что Страхиня Эракович на одной из тренировок петербургского "Зенита" показал Сергею Семаку средний палец. В зимнее трансферное окно защитник перешел в "Црвену Звезду" на правах аренды до конца августа.
Всего Эракович провел за сине-бело-голубых во всех турнирах 85 матчей и отметился шестью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 7,5 миллионов евро.