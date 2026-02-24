Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Атлетико
20:45
БрюггеНе начат
Интер
23:00
Буде-ГлимтНе начат
Байер
23:00
ОлимпиакосНе начат
Ньюкасл
23:00
КарабахНе начат

Семак отреагировал на информацию, что Эракович показал ему средний палец

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал информацию, что Страхиня Эракович на одной из тренировок показал ему средний палец.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Семака, есть люди, которые пишут ложь. Информация про Эраковича - бред.

- Есть люди, которые непонятно зачем пишут чушь и ложь. Из подобного я недавно прочитал, что Эракович мне на одной из тренировок средний палец показал. Тоже бред. Что движет такими людьми? У меня нет ответа на этот вопрос, - приводит слова Семака "Чемпионат".

Ранее сообщалось, что Страхиня Эракович на одной из тренировок петербургского "Зенита" показал Сергею Семаку средний палец. В зимнее трансферное окно защитник перешел в "Црвену Звезду" на правах аренды до конца августа.

Всего Эракович провел за сине-бело-голубых во всех турнирах 85 матчей и отметился шестью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 7,5 миллионов евро.

