Березуцкий предположил, может ли Слуцкий возглавить "Спартак"

По словам Березуцкого, Слуцкого не хватает в РПЛ, но он не может представить, что Леонид Викторович возглавит "Спартак".
- Естественно, Слуцкого не хватает в российском футболе. Но если он не хочет [тренировать в России], лучше у него спрашивать. Могу представить Слуцкого практически в любой российской команде. "Спартак"? Это надо спрашивать у Леонида Викторовича, но лично я не могу представить, что он именно в "Спартак" [пойдет], - приводит слова Березуцкого Sport24.
С декабря 2023 года Леонид Слуцкий является главным тренером китайского "Шанхай Шэньхуа", под его руководством клуб дважды становился серебряным призером чемпионата Китая и дважды завоевывал Суперкубок страны.
Ранее российский специалист занимал аналогичный пост в казанском "Рубине", голландском "Витессе", английском "Халл Сити", сборной России, ЦСКА, самарских "Крыльях Советов" и ФК "Москва". Под его руководством ЦСКА трижды становился чемпионом России, дважды завоевывал Кубок России и дважды - Суперкубок страны. В 2013 году Слуцкий стал заслуженным тренером России.
