Лига Чемпионов УЕФА

Атлетико
20:45
БрюггеНе начат
Интер
23:00
Буде-ГлимтНе начат
Байер
23:00
ОлимпиакосНе начат
Ньюкасл
23:00
КарабахНе начат

Денисов рассказал об изменениях в "Спартаке" при Карседо

Защитник "Спартака" Даниил Денисов рассказал об изменениях в команде при Хуане Карседо.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Денисова, во второй части сезона "Спартак" серьезно изменится, а Карседо просит игроков наслаждаться футболом.

- Карседо уже что-то сильно поменял? Сто процентов, но, наверное, сейчас говорить об этом не совсем правильно.
Но почти убежден, что во второй части сезона вы увидите достаточно серьезные изменения в игре "Спартака". Пока лишь скажу, что Карседо просит нас наслаждаться футболом каждый день, - сказал Денисов в интервью Sports.ru

В ноябре прошлого года московский "Спартак" объявил об отставке Деяна Станковича с поста главного тренера - сербский специалист работал в клубе с лета 2024 года. В январе красно-белые объявили о назначении Хуана Карседо на пост главного тренера - ранее он занимал аналогичный пост в кипрском "Пафосе".

По итогам 18 сыгранных туров столичный клуб занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата с 29 набранными очками. В 19 туре Российской Премьер-Лиги команда Хуана Карседо сыграет на выезде с "Сочи".

