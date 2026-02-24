Денисов рассказал об изменениях в "Спартаке" при Карседо

- Карседо уже что-то сильно поменял? Сто процентов, но, наверное, сейчас говорить об этом не совсем правильно.
Но почти убежден, что во второй части сезона вы увидите достаточно серьезные изменения в игре "Спартака". Пока лишь скажу, что Карседо просит нас наслаждаться футболом каждый день, - сказал Денисов в интервью Sports.ru
В ноябре прошлого года московский "Спартак" объявил об отставке Деяна Станковича с поста главного тренера - сербский специалист работал в клубе с лета 2024 года. В январе красно-белые объявили о назначении Хуана Карседо на пост главного тренера - ранее он занимал аналогичный пост в кипрском "Пафосе".
По итогам 18 сыгранных туров столичный клуб занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата с 29 набранными очками. В 19 туре Российской Премьер-Лиги команда Хуана Карседо сыграет на выезде с "Сочи".