Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Зенит
19:30
БалтикаНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Факел
17:00
УралНе начат
КАМАЗ
18:00
Арсенал ТулаНе начат

Быстров рассказал, сможет ли "Балтика" побороться за топ-3 РПЛ

Экс-игрок сборной России Владимир Быстров оценил перспективы "Балтики".
Фото: ФК "Балтика"
По словам Быстрова, "Балтика" может побороться за попадание в топ-3 РПЛ.

- Не верю в предсезонные турниры, поэтому кто в первых турах лучше сыграет, тот и будет фаворитом. Интересно будет посмотреть на то, как Талалаев подготовил "Балтику".
Они точно не будут первыми по итогам сезона, но могут побороться за тройку, - цитирует Быстрова Metaratings.

В 19 туре Российской Премьер-Лиги калининградская "Балтика" сыграет на выезде с петербургским "Зенитом" - встреча состоится сегодня, 27 февраля, в 19:30 по московскому времени.

Напомним, что по итогам прошлого сезона калининградцы стали чемпионами Первой Лиги и напрямую вышли в РПЛ. По итогам 18 сыгранных туров команда Андрея Талалаева занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 35 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на пять баллов.

