Быстров рассказал, сможет ли "Балтика" побороться за топ-3 РПЛ

- Не верю в предсезонные турниры, поэтому кто в первых турах лучше сыграет, тот и будет фаворитом. Интересно будет посмотреть на то, как Талалаев подготовил "Балтику".
Они точно не будут первыми по итогам сезона, но могут побороться за тройку, - цитирует Быстрова Metaratings.
В 19 туре Российской Премьер-Лиги калининградская "Балтика" сыграет на выезде с петербургским "Зенитом" - встреча состоится сегодня, 27 февраля, в 19:30 по московскому времени.
Напомним, что по итогам прошлого сезона калининградцы стали чемпионами Первой Лиги и напрямую вышли в РПЛ. По итогам 18 сыгранных туров команда Андрея Талалаева занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 35 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на пять баллов.