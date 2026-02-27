Радченко поделился мнением о том, будет ли "Балтика" бороться за тройку

"Мы видели комментарии Талалаева, что команда находится в очень хорошем состоянии после сборов. Думаю, во второй части сезона "Балтика" вряд ли сбавит обороты, будет биться в каждом матче.
Бороться за чемпионство или даже за тройку будет тяжело, но нервы лидерам они попортят", — отметил Радченко в беседе с "Чемпионатом".Сегодня, 27 февраля, "Балтика" сыграет в гостях с санкт-петербургским "Зенитом" в рамках 19 тура чемпионата России, который станет первым в РПЛ после зимнего перерыва.
Подопечные Андрея Талалаева с 35 очками располагаются на 5 месте турнирной таблицы РПЛ, "Зенит" с 39 баллами занимает вторую строчку. Очное противостояние команд на "Газпром Арене" стартует в 19:30 мск.