"Опубликуйте переговоры VAR! И мы поймём, у кого бубенчик на голове". Радимов обратился к РПЛ

- РПЛ, опубликуйте переговоры VAR! Хотя бы раз сделайте это достоянием общественности, и мы поймём, у кого бубенчик на голове, у кого колпак на носу, а у кого румяна на щеках! - написал он в телеграм-канале.
Спорный эпизод произошёл на 69-й минуте встречи: арбитр Рафаэль Шафеев назначил пенальти в ворота москвичей, который был реализован. При этом футболист нижегородцев после падения в штрафной не требовал зафиксировать нарушение на нём.
После этого тура "Локомотив" с 40 очками остаётся на третьей строчке таблицы. "Пари НН" имеет 14 баллов и располагается на 15-й позиции.