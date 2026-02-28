Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

Оренбург
2 - 0 2 0
АкронЗавершен
Краснодар
2 - 1 2 1
РостовЗавершен
Локомотив
2 - 1 2 1
Нижний НовгородЗавершен
Динамо Мх
2 - 1 2 1
РубинЗавершен

Первая лига

Сокол
0 - 1 0 1
ЧелябинскЗавершен
Спартак Кострома
1 - 1 1 1
РоторЗавершен
Нефтехимик
2 - 0 2 0
УфаЗавершен

"Опубликуйте переговоры VAR! И мы поймём, у кого бубенчик на голове". Радимов обратился к РПЛ

Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов резко отреагировал на назначение пенальти в ворота "Локомотива" в матче 19-го тура РПЛ против "Пари НН".
Фото: ФК "Зенит"
Бывший футболист призвал сделать переговоры судей с системой VAR открытыми для общественности.

- РПЛ, опубликуйте переговоры VAR! Хотя бы раз сделайте это достоянием общественности, и мы поймём, у кого бубенчик на голове, у кого колпак на носу, а у кого румяна на щеках! - написал он в телеграм-канале.

Спорный эпизод произошёл на 69-й минуте встречи: арбитр Рафаэль Шафеев назначил пенальти в ворота москвичей, который был реализован. При этом футболист нижегородцев после падения в штрафной не требовал зафиксировать нарушение на нём.

После этого тура "Локомотив" с 40 очками остаётся на третьей строчке таблицы. "Пари НН" имеет 14 баллов и располагается на 15-й позиции.

