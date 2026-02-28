Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

Оренбург
2 - 0 2 0
АкронЗавершен
Краснодар
2 - 1 2 1
РостовЗавершен
Локомотив
2 - 1 2 1
Нижний НовгородЗавершен
Динамо Мх
1 - 1 1 1
Рубин1 тайм

Первая лига

Сокол
0 - 1 0 1
ЧелябинскЗавершен
Спартак Кострома
1 - 1 1 1
РоторЗавершен
Нефтехимик
2 - 0 2 0
УфаЗавершен

"Ливерпуль" забил пять мячей "Вест Хэму"

На "Энфилде" завершился результативный матч 28-го тура английской Премьер-лиги, в котором "Ливерпуль" оказался сильнее "Вест Хэма" - 5:2.
Фото: BBC Sport
Хозяева одержали победу благодаря голам Вирджила ван Дейка, Коди Гакпо и Алексиса Макаллистера, а Уго Экитике не только поразил ворота, но и дважды ассистировал партнёрам. Ещё один мяч оказался в сетке гостей после рикошета от защитника Акселя Дисаси. В составе лондонской команды отличились Томаш Соучек и Валентин Кастельянос.

Этот успех стал для мерсисайдцев третьим подряд в чемпионате. Набрав 48 очков, команда занимает пятую строчку. "Вест Хэм" с 25 баллами остаётся в нижней части таблицы, располагаясь на 18-й позиции.

