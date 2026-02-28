"Ливерпуль" забил пять мячей "Вест Хэму"

На "Энфилде" завершился результативный матч 28-го тура английской Премьер-лиги, в котором "Ливерпуль" оказался сильнее "Вест Хэма" - 5:2.

Фото: BBC Sport

Хозяева одержали победу благодаря голам Вирджила ван Дейка, Коди Гакпо и Алексиса Макаллистера, а Уго Экитике не только поразил ворота, но и дважды ассистировал партнёрам. Ещё один мяч оказался в сетке гостей после рикошета от защитника Акселя Дисаси. В составе лондонской команды отличились Томаш Соучек и Валентин Кастельянос.



Этот успех стал для мерсисайдцев третьим подряд в чемпионате. Набрав 48 очков, команда занимает пятую строчку. "Вест Хэм" с 25 баллами остаётся в нижней части таблицы, располагаясь на 18-й позиции.

Вест Хэм