Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
2 - 0 2 0
АкронЗавершен
Краснодар
2 - 1 2 1
РостовЗавершен
Локомотив
2 - 1 2 1
Нижний НовгородЗавершен
Динамо Мх
1 - 1 1 1
Рубин1 тайм

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
0 - 1 0 1
ЧелябинскЗавершен
Спартак Кострома
1 - 1 1 1
РоторЗавершен
Нефтехимик
2 - 0 2 0
УфаЗавершен

Ямаль впервые в карьере оформил хет-трик и принёс "Барселоне" победу

"Барселона" при своих болельщиках уверенно обыграла "Вильярреал" - 4:1.
Фото: Marca
Главным героем встречи стал Ламин Ямаль: молодой вингер впервые в профессиональной карьере оформил хет-трик. Ещё один мяч за каталонцев забил Роберт Левандовски. В составе гостей отличился Папе Гуйе.

После победы каталонский клуб набрал 64 очка и продолжает возглавлять таблицу Ла Лиги. Преимущество над "Реалом" составляет четыре балла. При этом у "сливочных" одна игра в запасе. "Вильярреал" с 51 очком идёт третьим.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится