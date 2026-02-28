Ямаль впервые в карьере оформил хет-трик и принёс "Барселоне" победу

Главным героем встречи стал Ламин Ямаль: молодой вингер впервые в профессиональной карьере оформил хет-трик. Ещё один мяч за каталонцев забил Роберт Левандовски. В составе гостей отличился Папе Гуйе.
После победы каталонский клуб набрал 64 очка и продолжает возглавлять таблицу Ла Лиги. Преимущество над "Реалом" составляет четыре балла. При этом у "сливочных" одна игра в запасе. "Вильярреал" с 51 очком идёт третьим.
"Барселона" при своих болельщиках уверенно обыграла "Вильярреал" - 4:1.
Фото: Marca