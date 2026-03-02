Матчи Скрыть

В руководстве "Пари НН" оценили текущие результаты команды

Генеральный директор "Пари НН" Виталий Карасев высказался о текущих результатах команды.
Фото: ФК "Пари НН"
По словам Карасева, клуб намерен остаться в РПЛ и будет стараться обыгрывать конкурентов.

- Мы хотим сохраниться в РПЛ. Понимаем, в какой системе координат находимся и будем стараться обыгрывать наших прямых конкурентов. Верим в нашего тренера, - цитирует Карасева "СЭ".

В 19 туре Российской Премьер-Лиги "Пари НН" на выезде уступил московскому "Локомотиву" со счетом 1:2, забитыми мячами отметились Дмитрий Воробьев, Олакунле Олусегун (пенальти) и Лукас Фассон.

По итогам 19 сыгранных туров команда Алексея Шпилевского занимает 15 место в турнирной таблице российского чемпионата с 14 набранными очками в своем активе.

