"Никакого оправдания". Челестини обратился к игрокам ЦСКА после поражения

- Никакого оправдания. Меня вообще ничего не волнует. Поле - не поле, меня вообще не волнует. Получается, мы не сделали достаточно для победы. Это должно быть для нас очень хорошим уроком, потому что мы не были готовы к войне, - сказал наставник.
Челестини также добавил, что после возвращения в Москву команда разберёт ошибки, чтобы подойти к следующему матчу более готовой.
Встреча прошла в воскресенье на арене грозненцев и завершилась минимальной победой хозяев. По итогам 19 туров армейцы имеют в копилке 36 баллов и идут на четвёртой строчке. "Ахмат" же поднялся на седьмое место.
Ближайший матч ЦСКА проведёт 4 марта дома против "Краснодара" в Кубке России.