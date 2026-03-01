Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Динамо
4 - 0 4 0
Крылья СоветовЗавершен
Ахмат
1 - 0 1 0
ЦСКАЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
1 - 1 1 1
Волга УлЗавершен
Чайка
1 - 3 1 3
СКА-ХабаровскЗавершен
Черноморец
0 - 2 0 2
ТорпедоЗавершен

"Никакого оправдания". Челестини обратился к игрокам ЦСКА после поражения

Наставник ЦСКА Фабио Челестини жёстко обратился к команде после поражения от "Ахмата".
Фото: ПФК ЦСКА
Тренер подчеркнул, что армейцы оказались не готовы к характеру борьбы, который предложил соперник.

- Никакого оправдания. Меня вообще ничего не волнует. Поле - не поле, меня вообще не волнует. Получается, мы не сделали достаточно для победы. Это должно быть для нас очень хорошим уроком, потому что мы не были готовы к войне, - сказал наставник.

Челестини также добавил, что после возвращения в Москву команда разберёт ошибки, чтобы подойти к следующему матчу более готовой.



Встреча прошла в воскресенье на арене грозненцев и завершилась минимальной победой хозяев. По итогам 19 туров армейцы имеют в копилке 36 баллов и идут на четвёртой строчке. "Ахмат" же поднялся на седьмое место.

Ближайший матч ЦСКА проведёт 4 марта дома против "Краснодара" в Кубке России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится