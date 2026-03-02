В руководстве "Динамо" оценили активность клуба на трансферном рынке

- У "Динамо" были задачи на зимнее трансферное окно, они выполнены. У нас возникли критические позиции: в каком-то случае мы продлили футболиста, в каком-то — приобрели, - приводит слова Пивоварова "Чемпионат".
В зимнее трансферное окно московское "Динамо" приобрело у бразильского "Ботафого" центрального защитника Давида Рикардо за 6 миллионов евро. Также клуб расстался с Денисом Макаровым - вингер на правах свободного агента перешел в турецкий "Кайсериспор".
По итогам 19 сыгранных туров команда Ролана Гусева занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 24 набранными очками в своем активе.