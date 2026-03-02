Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сочи
2 - 3 2 3
Спартак2 тайм

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Родина
19:30
ШинникНе начат

Маркиньос вывел "Спартак" вперед в матче с "Сочи"

"Спартак" вышел вперед в матче 19-го тура РПЛ с "Сочи".
Фото: кадр из трансляции "Матч ТВ"
Гол в составе красно-белых забил Маркиньос.

Счет к 81-й минуте 2:1 в пользу "Спартака". На 21-й минуте Эсекьель Барко вывел "Спартак" вперед, реализовав пенальти. На 62-й минуте Александр Солдатенков сравнял счет.

