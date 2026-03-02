Матчи Скрыть

Зобнин хотел бы больше внимания к игре команд, а не к судейским ошибкам

Полузащитник и капитан московского "Спартака" Роман Зобнин высказался о том, как частые походы судей к мониторам VAR влияют на темп игр.
Фото: ФК "Спартак"
В каждой встрече 19 тура Премьер-Лиги арбитры прибегали к просмотрам видеоповторов спорных эпизодов, чего ранее не было в истории РПЛ. "Спартак" обыграл "Сочи" со счётом 3:2.

— Частые подходы арбитров к мониторам влияют на темп игры. Судьи стали чаще это делать. Но что мы можем с этим поделать? Это вопрос не ко мне. Его нужно задавать тем людям, которые отвечают за это. Хочется динамики и подвижности, чтобы было меньше пауз, и футбол был более динамичным.

— Есть опасения, что во второй части сезона будут больше обсуждать судейские ошибки, а не игры?

— Хотелось бы, чтобы обсуждались игры команд, результаты других игроков и меньше всего это касалось бы судей.

Там работают люди, они не дураки — всё видят и хотят сделать как лучше, — передаёт слова Зобнина корреспондент Rusfootball.info.

