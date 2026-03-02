Зобнин хотел бы больше внимания к игре команд, а не к судейским ошибкам

— Частые подходы арбитров к мониторам влияют на темп игры. Судьи стали чаще это делать. Но что мы можем с этим поделать? Это вопрос не ко мне. Его нужно задавать тем людям, которые отвечают за это. Хочется динамики и подвижности, чтобы было меньше пауз, и футбол был более динамичным.
— Есть опасения, что во второй части сезона будут больше обсуждать судейские ошибки, а не игры?
— Хотелось бы, чтобы обсуждались игры команд, результаты других игроков и меньше всего это касалось бы судей.
Там работают люди, они не дураки — всё видят и хотят сделать как лучше, — передаёт слова Зобнина корреспондент Rusfootball.info.