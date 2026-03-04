"Челси" забил четыре мяча в ворота "Астон Виллы"

"Челси" одержал уверенную победу над "Астон Виллой" в матче 29-го тура АПЛ - 4:1.

Фото: BBC Sport

Хозяева быстро вышли вперёд: уже на второй минуте отличился Дуглас Луис. Однако к перерыву гости сумели переломить ход игры - Жоао Педро оформил дубль и вывел "синих" вперёд. Во втором тайме бразильский форвард продолжил влиять на результат: сначала он ассистировал Коулу Палмеру, а затем оформил хет-трик, поставив точку в матче.



После этой победы "Челси" довёл количество набранных очков до 48 и поднялся на пятую позицию в таблице АПЛ. "Астон Вилла" остаётся четвёртой с 51 баллом.

