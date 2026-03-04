Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Крылья Советов
2 - 0 2 0
ОренбургЗавершен
Ростов
0 - 2 0 2
Динамо МхЗавершен
ЦСКА
3 - 1 3 1
КраснодарЗавершен

"Арсенал" минимально обыграл "Брайтон"

"Арсенал" добился минимальной победы над "Брайтоном" в матче 29-го тура английской Премьер-лиги.
Фото: BBC Sport
Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Судьбу игры решил быстрый гол Букайо Саки. Нападающий отличился уже на девятой минуте, замкнув передачу Юрриена Тимбера.

Благодаря этому результату команда из Лондона увеличила количество набранных очков до 67 и продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Англии. "Брайтон" располагается на 12-й позиции, имея 37 баллов.

