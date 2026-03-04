"Арсенал" минимально обыграл "Брайтон"



Арсенал " добился минимальной победы над "Брайтоном" в матче 29-го тура английской Премьер-лиги.

Фото: BBC Sport

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Судьбу игры решил быстрый гол Букайо Саки. Нападающий отличился уже на девятой минуте, замкнув передачу Юрриена Тимбера.



Благодаря этому результату команда из Лондона увеличила количество набранных очков до 67 и продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Англии. "Брайтон" располагается на 12-й позиции, имея 37 баллов.

Арсенал