"Это не красит наш футбол". Агкацев - о расистских выкриках болельщиков ЦСКА

Голкипер "Краснодара" Станислав Агкацев прокомментировал ситуацию с оскорблениями в адрес нападающего Джона Кордобы во время кубкового матча против ЦСКА.
Фото: ФК "Краснодар"
По словам вратаря, неприятные выкрики доносились именно с трибун.

- Расистские выкрики в адрес Кордобы шли от болельщиков ЦСКА, а не от футболистов. Кричали они много.

Это не красит наш футбол. Думаю, все хотят, чтобы такое больше не повторялось. Мы сразу сказали об этом судье, но он никак не отреагировал, - цитирует вратаря "Советский спорт".

Ранее капитан "Краснодара" Эдуард Сперцян также поднимал этот вопрос, заявив, что во время встречи с трибун звучали оскорбления в адрес колумбийского форварда.

Игра прошла в рамках полуфинала Пути РПЛ Кубка России и завершилась победой армейцев со счётом 3:1.

