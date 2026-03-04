"Это не красит наш футбол". Агкацев - о расистских выкриках болельщиков ЦСКА

- Расистские выкрики в адрес Кордобы шли от болельщиков ЦСКА, а не от футболистов. Кричали они много.
Это не красит наш футбол. Думаю, все хотят, чтобы такое больше не повторялось. Мы сразу сказали об этом судье, но он никак не отреагировал, - цитирует вратаря "Советский спорт".
Ранее капитан "Краснодара" Эдуард Сперцян также поднимал этот вопрос, заявив, что во время встречи с трибун звучали оскорбления в адрес колумбийского форварда.
Игра прошла в рамках полуфинала Пути РПЛ Кубка России и завершилась победой армейцев со счётом 3:1.