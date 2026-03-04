Как сообщает в телеграм-канале инсайдер Иван Карпов, клуб пытался отправить форварда в сербскую "Црвену Звезду". По данным источника, переход не состоялся из-за позиции главного тренера белградской команды Деяна Станковича. Специалист не поддержал идею приглашения российского нападающего и отказался от такого варианта.
Накануне Соболев принёс "Зениту" победу в матче Кубка России. Форвард забил единственный мяч во встрече с "Балтикой", которая завершилась со счётом 1:0.
Станкович не захотел видеть Соболева в "Црвене Звезде" - источник
"Зенит" минувшей зимой рассматривал вариант с уходом нападающего Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"