Вера рассказал, почему приехал на сборы "Локомотива" с лишним весом

Полузащитник "Локомотива" Лукас Вера прокомментировал разговоры о лишнем весе, с которым он приехал на зимние сборы команды.
Фото: ФК "Локомотив"
Футболист отметил, что уже привёл себя в форму и сейчас сосредоточен на возвращении игрового ритма.

- Вопрос с весом в прошлом. Похудел, скинул, нужно время и игровая практика. В физическом плане всё нормально. Сейчас вернулся в строй. Теперь вопрос игрового времени и ритма, - цитирует Веру "Чемпионат".

Футболист также объяснил, что проблемы с весом возникли после неожиданного расторжения контракта с предыдущим клубом. По словам полузащитника, ему пришлось уехать в Аргентину, где из-за затянувшейся паузы без команды было непросто поддерживать игровой тонус.

Во время зимних сборов "Локомотива" клубная пресс-служба опубликовала видеоролик с тренировочного занятия, на котором у полузащитника Лукаса Веры заметили лишний вес.

К московской команде футболист присоединился в декабре прошлого года.

