Вера рассказал, почему приехал на сборы "Локомотива" с лишним весом

- Вопрос с весом в прошлом. Похудел, скинул, нужно время и игровая практика. В физическом плане всё нормально. Сейчас вернулся в строй. Теперь вопрос игрового времени и ритма, - цитирует Веру "Чемпионат".
Футболист также объяснил, что проблемы с весом возникли после неожиданного расторжения контракта с предыдущим клубом. По словам полузащитника, ему пришлось уехать в Аргентину, где из-за затянувшейся паузы без команды было непросто поддерживать игровой тонус.
Во время зимних сборов "Локомотива" клубная пресс-служба опубликовала видеоролик с тренировочного занятия, на котором у полузащитника Лукаса Веры заметили лишний вес.
К московской команде футболист присоединился в декабре прошлого года.