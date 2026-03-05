Вера заявил, что уже не надеется получить деньги от "Химок"

- Деньги найти нереально. Хочется помнить только хорошее. Было хорошее время, народ знает этот стадион. Сколько осталось задолженности от "Химок"? Забыли, - цитирует футболиста "Чемпионат".
Вера выступал за подмосковную команду до перехода в "Локомотив". Проблемы у "Химок" начались в 2025 году: апелляционный комитет РФС оставил в силе решение об отказе в лицензии для участия в РПЛ на сезон-2025/2026. Позднее клуб объявил о прекращении деятельности.
Аргентинец заключил договор с "Локомотивом" в конце 2025 года.