Вера заявил, что уже не надеется получить деньги от "Химок"

Полузащитник "Локомотива" Лукас Вера высказался о финансовых долгах бывшего клуба - "Химок".
Фото: ФК "Локомотив"
Аргентинский хавбек признался, что уже не рассчитывает получить причитающиеся ему выплаты.

- Деньги найти нереально. Хочется помнить только хорошее. Было хорошее время, народ знает этот стадион. Сколько осталось задолженности от "Химок"? Забыли, - цитирует футболиста "Чемпионат".

Вера выступал за подмосковную команду до перехода в "Локомотив". Проблемы у "Химок" начались в 2025 году: апелляционный комитет РФС оставил в силе решение об отказе в лицензии для участия в РПЛ на сезон-2025/2026. Позднее клуб объявил о прекращении деятельности.

Аргентинец заключил договор с "Локомотивом" в конце 2025 года.

