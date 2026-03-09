Гладилин: "Динамо" не сможет подняться выше седьмого места в РПЛ

"В целом хорошие перспективы, хорошо выглядят. Но подняться в турнирной таблице будет сложно: всё-таки очень много очков было потеряно.
Поэтому, думаю, выше седьмого места подняться не смогут.У команды сейчас есть реальные шансы на завоевание Кубка России", - сказал Гладилин "Матч ТВ".
На данный момент московское "Динамо" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 27 очков в 20-ти матчах.
Вчера, 8 марта, бело-голубые встречались с московским ЦСКА в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Подопечные Ролана Гусева одержали победу со счетом 4:1.