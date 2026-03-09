Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Локомотив
2 - 2 2 2
АхматЗавершен
Спартак
3 - 1 3 1
АкронПерерыв

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ротор
1 - 1 1 1
УралЗавершен
Шинник
1 - 0 1 0
УфаЗавершен
Арсенал Тула
0 - 1 0 1
Волга УлЗавершен

Гладилин: "Динамо" не сможет подняться выше седьмого места в РПЛ

Бывший тренер "Динамо" Валерий Гладилин высказался о выступлении команды после возобновления сезона.
Фото: ФК "Динамо"
Российский специалист заявил, что у московского "Динамо" хорошие перспективы в текущем сезоне.

"В целом хорошие перспективы, хорошо выглядят. Но подняться в турнирной таблице будет сложно: всё-таки очень много очков было потеряно.

Поэтому, думаю, выше седьмого места подняться не смогут.
У команды сейчас есть реальные шансы на завоевание Кубка России", - сказал Гладилин "Матч ТВ".

На данный момент московское "Динамо" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 27 очков в 20-ти матчах.

Вчера, 8 марта, бело-голубые встречались с московским ЦСКА в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Подопечные Ролана Гусева одержали победу со счетом 4:1.

