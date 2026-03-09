Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Локомотив
2 - 2 2 2
АхматЗавершен
Спартак
3 - 1 3 1
АкронПерерыв

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ротор
1 - 1 1 1
УралЗавершен
Шинник
1 - 0 1 0
УфаЗавершен
Арсенал Тула
0 - 1 0 1
Волга УлЗавершен

Новичок ЦСКА Рейс - о переходе в клуб: я не думаю о деньгах

Новичок ЦСКА Матеус Рейс высказался о своем переходе в московский клуб.
Фото: ФК ЦСКА
Футболист заявил, что очень счастлив в России.

"Моя роль в "Спортинге" уже была завершена. В этот момент появился ЦСКА. Фабио позвонил мне и внушил уверенность, что я могу приезжать в Россию и развиваться. Приехал, и очень счастлив тут.

Я уже в таком моменте карьеры, что о деньгах не думаю", - сказал Рейс "Советскому спорту".

Матеус Рейс перешел в московский ЦСКА из лиссабонского "Спортинга" в феврале 2026 года. В текущем сезоне за "армейцев" левый защитник провел 3 матча, голевыми действиями не отметился. Соглашение с бразильским игроком рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 31-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 4 миллиона евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится