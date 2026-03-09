Новичок ЦСКА Рейс - о переходе в клуб: я не думаю о деньгах

"Моя роль в "Спортинге" уже была завершена. В этот момент появился ЦСКА. Фабио позвонил мне и внушил уверенность, что я могу приезжать в Россию и развиваться. Приехал, и очень счастлив тут.
Я уже в таком моменте карьеры, что о деньгах не думаю", - сказал Рейс "Советскому спорту".
Матеус Рейс перешел в московский ЦСКА из лиссабонского "Спортинга" в феврале 2026 года. В текущем сезоне за "армейцев" левый защитник провел 3 матча, голевыми действиями не отметился. Соглашение с бразильским игроком рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 31-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 4 миллиона евро.