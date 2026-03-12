Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

Панатинаикос
20:45
БетисНе начат
Штутгарт
20:45
ПортуНе начат
Лилль
20:45
Астон ВиллаНе начат
Болонья
20:45
РомаНе начат
Ференцварош
23:00
БрагаНе начат
Ноттингем Форест
23:00
МидтьюлландНе начат
Сельта
23:00
ЛионНе начат
Генк
23:00
ФрайбургНе начат

Игрок "Пари НН": Шпилевский спокойно мог бы тренировать ЦСКА и "Спартак"

Игрок "Краснодара" Олакунле Олусегун, выступающий за "Пари НН" на правах аренды, высказался об Алексее Шпилевском.
Фото: ФК "Пари НН"
Футболист заявил, что Алексей Шпилевский мог бы тренировать топ-клубы Российской Премьер-Лиги.

"Мне очень нравится работать со Шпилевским, он отличный тренер! Но он не может всё делать один. Нам, футболистам, нужно делать больше, чтобы "Пари НН" добивался лучших результатов.

В целом я считаю, что Шпилевский спокойно мог бы тренировать топ-клубы РПЛ. Например, ЦСКА, "Спартак" и "Локомотив". У него есть все необходимые качества для этого", - сказал Олусегун Legalbet.

Алексей Шпилевский является главным тренером "Пари НН" с июня 2025 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 26 матчей, одержала 6 побед, 2 раза сыграла вничью и потерпела 18 поражений. Соглашение с белорусским специалистом рассчитано до конца июня 2028 года.

На данный момент "Пари НН" занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков в 20-ти матчах.

