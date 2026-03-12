Игрок "Пари НН": Шпилевский спокойно мог бы тренировать ЦСКА и "Спартак"

Игрок "Краснодара" Олакунле Олусегун, выступающий за "Пари НН" на правах аренды, высказался об Алексее Шпилевском.

Фото: ФК "Пари НН"

В целом я считаю, что Шпилевский спокойно мог бы тренировать топ-клубы РПЛ. Например, ЦСКА , " Спартак " и " Локомотив ". У него есть все необходимые качества для этого", - сказал Олусегун Legalbet

Футболист заявил, что Алексей Шпилевский мог бы тренировать топ-клубы Российской Премьер-Лиги."Мне очень нравится работать со Шпилевским, он отличный тренер! Но он не может всё делать один. Нам, футболистам, нужно делать больше, чтобы "Пари НН" добивался лучших результатов.Алексей Шпилевский является главным тренером "Пари НН" с июня 2025 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 26 матчей, одержала 6 побед, 2 раза сыграла вничью и потерпела 18 поражений. Соглашение с белорусским специалистом рассчитано до конца июня 2028 года.На данный момент "Пари НН" занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков в 20-ти матчах.