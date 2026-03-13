Максим Петров рассказал, как в "Балтике" отреагировали на три матча без побед весной

Полузащитник "Балтики" Максим Петров рассказал, как в команде отнеслись к тому, что команда не смогла одержать ни одной победы на старте 2026 года.

Фото: ФК "Балтика"





- Настроение такое же, как и было после сборов — набирать очки в каждом матче, делать то, что умеем, несмотря на то, что в концовках предыдущих матчей нам не везло, - цитирует Петрова "Чемпионат". "Чемпионат"

В 21 туре чемпионата России команда Андрея Талалаева сыграет на домашнем стадионе с По словам Петрова, настроение в команде не изменилось.Напомним, что в 19 туре Российской Премьер-Лиги калининградская "Балтика" на выезде уступила петербургскому " Зениту " со счетом 0:1, а затем с аналогичным счетом проиграла петербуржцам на своем поле в матче четвертьфинала Пути регионов Кубка России. В 20 туре РПЛ балтийцы на выезде сыграли вничью с "Ростовом" - 1:1.В 21 туре чемпионата России команда Андрея Талалаева сыграет на домашнем стадионе с ЦСКА - встреча состоится в субботу, 14 марта, в 20:30 по московскому времени.