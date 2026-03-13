Быстров высказался о возможном возвращении Дзюбы в "Спартак"

- Не знаю, пойдет ли на пользу возвращение Дзюбы. Как и с Заболотным...
Футболисты, которые прошли свой пик формы, не должны играть в "Спартаке", если команда борется за чемпионство. Если живут только мечтами, то пожалуйста — можно еще пару футболистов воскресить.
Думаю, и Титов неплохо бы смотрелся на 15 минут, - цитирует Быстрова "СЭ".
Напомним, что Артем Дзюба ранее выступал за московский "Спартак" - в одном из недавних интервью форвард заявил, что морально готов к возвращению в столичный клуб.
С осени 2024 года Дзюба является игроком тольяттинского "Акрона", его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона. Всего в нынешнем сезоне форвард вышел на поле в 18 встречах и отметился пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории сборной России и чемпионата страны.