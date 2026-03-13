Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Динамо Мх
19:30
ОренбургНе начат

Быстров высказался о возможном возвращении Дзюбы в "Спартак"

Экс-игрок "Спартака" Владимир Быстров высказался о возможном возвращении Артема Дзюбы в стан красно-белых.
Фото: ФК "Акрон"
По словам Быстрова, футболисты, которые прошли пик своей формы, не должны играть в "Спартаке".

- Не знаю, пойдет ли на пользу возвращение Дзюбы. Как и с Заболотным...
Футболисты, которые прошли свой пик формы, не должны играть в "Спартаке", если команда борется за чемпионство. Если живут только мечтами, то пожалуйста — можно еще пару футболистов воскресить.

Думаю, и Титов неплохо бы смотрелся на 15 минут, - цитирует Быстрова "СЭ".

Напомним, что Артем Дзюба ранее выступал за московский "Спартак" - в одном из недавних интервью форвард заявил, что морально готов к возвращению в столичный клуб.

С осени 2024 года Дзюба является игроком тольяттинского "Акрона", его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона. Всего в нынешнем сезоне форвард вышел на поле в 18 встречах и отметился пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории сборной России и чемпионата страны.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится