Быстров - о трансферах "Зенита": кто такие эти Джоны?

- Кто такие эти Джоны? Они себя пока никак не зарекомендовали в чемпионате России. Когда они будут показывать свои лучшие качества, тогда и будем говорить.А не просто обсуждать суммы трансферов. Дивеев? Учитывая, что пропустили два от "Оренбурга"... Думаю, в следующих играх все увидим, - приводит слова Быстрова "СЭ".
В зимнее трансферное окно петербургский "Зенит" приобрел у бразильского "РБ Брагантино" Джона Джона за 18 миллионов евро, также сине-бело-голубые обменяли форварда Лусиано Гонду на центрального защитника ЦСКА Игоря Дивеева и арендовали нападающего Джона Дурана на полгода у саудовского "Аль-Насра".
В 19 туре Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака на своем поле одержала победу над калининградской "Балтикой" (1:0), а в 20 туре уступила на выезде "Оренбургу" (1:2). В 21 туре чемпионата России петербуржцы сыграют на домашнем стадионе с московским "Спартаком".