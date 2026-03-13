Трошечкин - о Шпилевском: с ним в команде у меня не было будущего

- Думаю, если бы убрали Шпилевского, то я бы точно остался и продолжил играть за "Пари НН". Насколько мне было известно, нынешний спортивный блок не вернул бы меня из аренды.
Но я и сам понимал, что если Шпилевский остаётся в клубе, то шансов на возвращение у меня ноль. С ним в команде у меня не было будущего, - цитирует Трошечкина "РБ Спорт".
Александр Трошечкин выступал за "Пари НН" с лета 2023 года по январь текущего года - в зимнее трансферное окно футболист на правах свободного агента присоединился к волгоградскому "Ротору" и подписал контракт до лета 2027 года.
Всего полузащитник провел за нижегородцев во всех турнирах 62 матча и записал на свой счет четыре забитых мяча и три результативные передачи. Ранее Трошечкин был игроком "Химок", "Ахмата", "Факела", тульского "Арсенала". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего игрока в 600 тысяч евро.