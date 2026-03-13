Трошечкин - о Шпилевском: с ним в команде у меня не было будущего

Экс-игрок "Пари НН" Александр Трошечкин высказался о работе с Алексеем Шпилевским.

Фото: ФК "Пари НН"

- Думаю, если бы убрали Шпилевского, то я бы точно остался и продолжил играть за "Пари НН". Насколько мне было известно, нынешний спортивный блок не вернул бы меня из аренды.